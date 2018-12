Evropska komisija članice in parlament pozvala k sprejetju azilne reforme

Bruselj, 4. decembra - Evropska komisija je pred decembrskim vrhom Evropske unije države članice in Evropski parlament pozvala, naj utrdijo že dosežen velik napredek in sprejmejo preostale predloge za azilno reformo. Poudarili so, da je zaradi upada števila prihodov migrantov čas za ukinitev začasnega nadzora na notranjih schengenskih mejah.