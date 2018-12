V Nemčiji na prostosti na stotine skrajnih desničarjev

Berlin, 4. decembra - V Nemčiji je na prostosti na stotine skrajnih desničarjev, kljub temu, da so zanje izdani priporni nalogi, je razvidno iz odgovora nemškega notranjega ministrstva na poslansko vprašanje Levice. V Nemčiji so konec septembra zaman iskali 467 skrajnih desničarjev, od tega so jih 108 iskali zaradi politično motiviranih prestopkov.