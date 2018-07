Nemška nacionalistična desničarka Zschäpejeva obsojena na dosmrtno ječo

München, 11. julija - Sodišče v Münchnu bo danes nemško nacionalistično desničarko Beate Zschäpe zaradi bombnih napadov in desetih umorov obsodilo na dosmrtno ječo. Še štiri moške pa na večletne zaporne kazni. A to še ne pomeni konca enega najodmevnejših sodnih procesov v Nemčiji, ki se vleče že pet let, saj se bo Zschäpejeva pritožila na odločitev sodišča.