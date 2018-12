Agencija EU za mamila objavila prvo poročilo o medicinski rabi konoplje

Lizbona, 4. decembra - Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami je danes objavil prvo poročilo o medicinski rabi konoplje. Kot so ugotovili, številne članice EU danes dovoljujejo tovrstno rabo konoplje ali o tem razmišljajo. A pristopi držav so pri tem zelo različni, tako glede dovoljenih proizvodov kot regulacije njihove rabe.