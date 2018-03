V DZ nova pobuda za legalizacijo konoplje

Ljubljana, 14. marca - Predstavniki Mednarodnega inštituta za kanabinoide ICANNA in Zdravnikov za regulacijo konoplje (DFCR) so danes v DZ predali deklaracijo o načelih za regulacijo konoplje v Sloveniji. Pozivajo k temu, da se omogoči uradno zdravljenje s konopljo, izvedba raziskav in razvoja na tem področju pri nas in da se dekriminalizira uporaba konoplje.