Rusija znova omogoča plovbo prek Kerške ožine

Kijev, 4. decembra - Rusija je nekaterim ladjam omogočila dostop prek Kerške ožine do ukrajinskih pristanišč v Azovskem morju. To bi lahko bil znak popuščanja napetosti med Ukrajino in Rusijo, potem ko je slednja prejšnjo nedeljo tam zajela tri ukrajinske vojaške ladje in mornarje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.