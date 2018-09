V novomeškem jedru prenova dveh meščanskih hiš in nova stanovanja

Novo mesto, 22. septembra - V Novem mestu v mesecu dni pričakujejo gradbeno dovoljenje za prenovo hiš na Glavnem trgu 2 in na Dilančevi ulici 3, ki sta v glavnini občinska last. V obeh bodo uredili skupaj 17 stanovanj predvsem za mlade družine. Naložba bo stala nekaj manj kot 2,5 milijona evrov, novomeška občina zanjo pričakuje 2,2 milijona evrov evropske in državne podpore.