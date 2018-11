V nekaterih strankah glede podpore Vasletu še naprej skrivnostni

Ljubljana, 30. novembra - Čeprav je predsednik republike Borut Pahor danes ob razkritju, da za guvernerja Banke Slovenije predlaga Boštjana Vasleta, zapisal, da Vasle v DZ uživa potrebno podporo, ostajajo v nekaterih strankah glede tega javno še naprej skrivnostni. V SDS, LMŠ, SD, NSi in SNS so napovedali, da se bodo z njim sestali in nato sporočili svojo odločitev.