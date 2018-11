Po pogovorih z NSi, SAB in DeSUS glede guvernerja še vse odprto

Ljubljana, 28. novembra - Po današnjih pogovorih predsednika republike Boruta Pahorja z vodji poslanskih skupin NSi, SAB in DeSUS ostaja odprto, kateri kandidat bi dobil največ podpore. Možnosti za to imajo ob neopredeljenosti SDS z nekaj kombinatorike namreč trije ekonomisti, Jože Damijan, Igor Masten in Boštjan Vasle.