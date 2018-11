Prva slovenska smučišča naprave zaganjajo ta konec tedna

Ljubljana, 30. novembra - Ugodne vremenske razmere bodo na nekaterih slovenskih smučiščih že ta konec tedna omogočile smuko najbolj neučakanim ljubiteljem zimskih radosti. Prvi so vrata novinarjem-smučarjem že danes odprli na Golteh, kjer so pripravili tudi nekaj novosti. Ta vikend bodo naprave zagnali še na Rogli, Kaninu, Krvavcu, Mariborskem Pohorju in v Kranjski Gori.