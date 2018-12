V prodaji vinjete za leto 2019

Ljubljana, 1. decembra - Z današnjim dnem so na prodaj rožnate vinjete z letnico 2019. Cene, vrste vinjet in njihove ročnosti ostajajo iste, ravno tako tudi cestninski razredi, v katere se uvrščajo vinjetna vozila. Na Darsu voznikom svetujejo, naj vinjete kupijo pri pooblaščenih prodajalcih. Letošnje modre letne vinjete sicer ostajajo v veljavi do konca januarja 2019.