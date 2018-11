Rast prodaje vinjet se nadaljuje

Ljubljana, 5. novembra - Dars je med 1. decembrom lani in 30. septembrom letos prodal za 178,7 milijona evrov vinjet, kar je 7,6 milijona evrov več kot v enakem obdobju leto prej. Cestninski nadzorniki so v prvih desetih mesecih letos izdali nekaj več kot 32.000 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet, so sporočili z Darsa.