V Pekarni Grosuplje prišlo do eksplozije, poškodovanih več ljudi

Grosuplje, 28. novembra - V Pekarni Grosuplje je prišlo do eksplozije in požara, je za STA potrdil predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje Iztok Vrhovec. Po podatkih policije naj bi bilo lažje poškodovanih sedem oseb. Po navedbah Vrhovca je požar že pogašen, stvari pa so pod nadzorom.