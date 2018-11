Koalicija in Levica za prvo branje uskladili dvig minimalne plače

Ljubljana, 28. novembra - Vladne stranke in Levica so za prvo branje v DZ, ki bo na četrtkovi izredni seji, uskladili predlog novele zakona o minimalni plači. Odprto je še vprašanje formule in datuma izločitve dodatkov iz minimalne plače, kar bodo usklajevali v nadaljnjem postopku v DZ. Levica se je danes usklajevala tudi s predstavniki ministrstva za delo.