Na mednarodni mladinski izmenjavi od medkulturnega sodelovanja do neformalnega učenja

Ig, 31. julija - Slovenska filantropija od danes do 11. avgusta pri Kureščku organizira Sestavljanko raznolikosti, ki se je bo udeležilo deset mladinskih voditeljev in 33 mladih iz Slovenije, s Hrvaške ter iz Nemčije in Velike Britanije. Namen izmenjave je spodbuditi neformalno in medvrstniško učenje ter medkulturno sodelovanje.