Policija: Odločitve o sprejemno-registracijskih centrih za migrante še ni

Ljubljana, 28. novembra - Nezakonite migracije in postopki s tujci obremenjujejo policijske postaje ob meji s Hrvaško, zato v policiji razmišljajo o sprejemno-registracijskih centrih. V ta namen potekajo tudi pripravljalne aktivnosti, a policija poudarja, da bo do centra prišlo samo, če bo to nujno, in da bodo o tem pravočasno obvestili lokalno skupnost.