SDS vložila predlog za posvetovalni referendum o dogovoru ZN o migracijah

Ljubljana, 21. novembra - Stranka SDS je danes v državnem zboru vložila predlog za posvetovalni referendum o dogovoru ZN o migracijah, ki ga lahko državni zbor z večino razpiše o zadevah, ki so pomembne za državo, je ob zaključku seje DZ o tem dogovoru povedal predsednik SDS Janez Janša. Kot so kasneje sporočili iz SDS, sta predlog vložili poslanski skupini SDS in SNS.