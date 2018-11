SOZ: Ugotavljanje sovražnega govora je delo organov pregona in sodišč

Ljubljana, 28. novembra - V Slovenski oglaševalski zbornici (SOZ) so kritični do poziva premierja Marjana Šarca, naj podjetja v državni lasti razmislijo o oglaševanju v medijih, ki širijo sovražni govor. Kot so zapisali, sovražni govor ureja kazenski zakonik, posledično pa "je predmet dela organov pregona in sodišč", zato o njem ne more presojati predsednik vlade.