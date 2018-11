Šarec zadovoljen, da je njegov poziv spodbudil k razmisleku

Bruselj, 25. novembra - Premier Marjan Šarec je danes v Bruslju ob robu posebnega vrha o brexitu na novinarska vprašanja pojasnil v petek objavljen poziv podjetjem, ki so delno ali večinsko v državni lasti, naj razmislijo glede oglaševanja v medijih, ki širijo sovražni govor. Med drugim je zadovoljen, da je to dvignilo nekaj prahu in da so ljudje začeli o tem razmišljati.