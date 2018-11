Pahor v drugi krog pogovorov o kandidatu za novega guvernerja

Ljubljana, 28. novembra - Predsednik republike Borut Pahor bo po torkovih pogovorih o novem možnem guvernerju Banke Slovenije z vodji poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, SDS in Levico danes nadaljeval pogovore z DeSUS, SAB, NSi, SNS in predstavnikoma narodnih skupnosti. Največkrat se še vedno omenjajo ekonomisti Igor Masten, Jože Damijan in Boštjan Vasle.