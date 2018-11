Slovenske ustvarjalke v Parizu o pomenu ženskih glasov v literaturi

Pariz, 29. novembra - Maja Gal Štromar, Barbara Pogačnik in Tanja Tuma se mudijo v Parizu, kjer predstavljajo ženski odbor Slovenskega centra Pen in njegovo literarno nagrado mira ter berejo svoja dela. Z bralci, založniki in člani Francoskega centra Pen so se srečale že v sredo, danes bodo obisk nadaljevale v Umetniški rezidenci Recollets.