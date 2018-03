Stanislava Chrobakova Repar v knjigi Iniciacije ali književnost onkraj o ženskih avtoricah

Ljubljana, 6. marca - Na Društvu slovenskih pisateljev (DSP) so danes predstavili knjigo Iniciacije ali književnost onkraj vidnega avtorice Stanislave Chrobakove Repar. Knjiga je zbir literarnih kritik, razmišljanj o literaturi in drugih zapisov, ki so nastali v daljšem časovnem obdobju. Ob tem so obeležili tudi pet let ženskega odbora slovenskega centra PEN Mira.