Žalski vrt zdravilnih rastlin povezovalno središče na področju zelišč

Žalec, 2. decembra - Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin, ki je pred 40 leti zaživel na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo v Žalcu, je postal osrednja povezovalna točka prebivalcev na področju pridelave in uporabe zelišč. Zeliščarstvo je namreč področje, ki nudi široko paleto možnih aktivnosti in razvoja različnim skupinam prebivalstva, tudi ranljivim.