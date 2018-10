V Občini Škocjan urejajo zeliščarski center jugovzhodne Slovenije

Škocjan, 28. oktobra - V Občini Škocjan na Dolenjskem so nedavno začeli urejati območje zeliščarskega centra jugovzhodne Slovenije. Občina bo to nekaj več kot 160.000 evrov vredno partnersko naložbo izvedla s podporo Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina, ki je iz razpisnih sredstev za lokalni razvoj skupnosti zanjo zagotovila nekaj manj kot 40.000 evrov.