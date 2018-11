Banke v devetih mesecih z 11-odstotno rastjo dobička

Ljubljana, 27. novembra - Banke so v devetih mesecih letos ustvarile 382,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 11,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Dobiček pred davki je narasel za 14,4 odstotka na 421,7 milijona evrov. Poleg sproščanja oslabitev in rezervacij je pozitivna novica tudi rast obrestnih in neobrestnih prihodkov.