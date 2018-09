Banke v sedmih mesecih s 377 milijonov evrov dobička pred davki

Ljubljana, 12. septembra - Banke v Sloveniji so v prvih sedmih mesecih letos ustvarile 376,8 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 21,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V sedmih mescih so sprostile oslabitve in rezervacije v višini 64 milijonov evrov, kar je nadalje pozitivno vplivalo na njihov rezultat.