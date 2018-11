Popek o Bertolucciju: Bil je povsem v duhu časa

Rim, 26. novembra - Po svetu se vrstijo odzivi na vest, da je v starosti 77 let umrl režiser Bernardo Bertolucci. Po besedah italijanskega ministra za kulturo Alberta Bonisolija je Italija izgubila enega svojih največjih režiserjev. Programski direktor festivala Liffe in publicist Simon Popek je za STA režiserjevo kariero označil za "zanimivo, z vzponi in padci".