Bernardo Bertolucci - ustvarjalec, ki so mu filmi predstavljali življenje

Rim, 26. novembra - Bernardu Bertolucciju so filmi predstavljali njegovo življenje, stvari, ki jih je izživel, še posebej pa tiste, ki jih ni, kot je povedal pred leti v intervjuju za enega od slovenskih časnikov. Za njegove filme je značilna tehnična dovršenost in vizualna eleganca ter raziskovanje zgodovinskih, političnih in seksualnih tem.