Dnevnik: Ostane nam samo zgražanje (26. 11.)

Ljubljana, 26. novembra - Mediji poročamo o zaposlovanju po zvezah v javnem sektorju in ljudje se nad tem zgražajo, čeprav je v zasebnem sektorju nepotizma in klientelizma mnogo več. Dedujejo se tudi podjetja, od katerih je odvisno na tisoče zaposlenih, zasebna podjetja pa mnoge posle sklenejo z znanci in prijatelji, v Dnevniku piše Klemen Košak.