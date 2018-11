Delo: Gostilniški pretepi (26. 11.)

Ljubljana, 26. novembra - Evropa je plačala visoko ceno za mir. Države na evropski celini so se odrekle delu suverenosti za prihodnost brez spopadov. V soočenju sprtih legitimnih interesov je mogoče najti mirno rešitev le s kompromisom. To velja tudi za regionalne izzive, kot je spor med Beogradom in Prištino, ki znova napenjata mišice, piše Vili Einspieler v Delu.