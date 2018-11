Nagrada za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu Slavku Bobovniku

Ljubljana, 23. novembra - Društvo novinarjev Slovenije je letošnjo nagrado za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu podelilo novinarju Slavku Bobovniku. Med nagrajenci so še novinarji Večera Blaž Petkovič, portala Siol.net Primož Cirman in Vesna Vuković, STA Lea Udovč, Radia Študent Matej Zwitter ter ekipi oddaje Globus in projekta Dejstva na POP TV.