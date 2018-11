Festival Naprej/Forward tudi letos z izstopajočimi medijskimi dosežki

Ljubljana, 22. novembra - Tudi na letošnjem medijskem festivalu Naprej/Forward, ki ga pripravlja Društvo novinarjev Slovenije, so predstavili domače medijske vsebine in projekte, ki so v preteklem letu izstopali iz povprečja. V Medijski beri so se predstavili ustvarjalci portalov STAznanost in Pod črto, projekta arbitraža na POP TV ter spletni strani Vestnik.si.