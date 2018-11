Dnevnik: Upokojenci kot kanonfuter Alenke Bratušek (23. 11.)

Ljubljana, 23. novembra - Vodenje koalicijskih vlad ni enostavno. To je nekdanji premier Janez Drnovšek pogosto izpostavljal in besedo sovražnik stopnjeval: sovražnik, najhujši sovražnik, koalicijski partner. A tako hitro, kot so začeli prihodnost vlade na kocko postavljati v sedanjem mandatu, se v preteklosti ni zgodilo, v Dnevniku piše Meta Roglič.