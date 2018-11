Večer: Namesto knjig (24. 11.)

Maribor, 23. novembra - Založniki vedo, da je gneča na slovenskem knjižnem sejmu kratkotrajna tolažba in rešitev. Če je na koncu bilanca pozitivna, je tudi na račun tega, da se čez leto kupi vse manj knjig. V zadnji raziskavi Knjiga in bralci so ugotovili, da 23 odstotkov visoko izobraženih državljanov ne kupi niti ene knjige letno, piše Petra Vidali v Večeru.