V novomeški bolnišnici novi prostori intenzivne oskrbe in endoskopije.

Novo mesto, 22. novembra - V nove prostore, zgrajene v nadstropju nad urgentnim centrom Splošne bolnišnice Novo mesto, bodo do srede poletja prihodnje leto preselili oddelek intenzivne oskrbe in center za endoskopijo, ki zdaj delujeta razpršeno na dveh mestih. Za celotno naložbo bodo odšteli osem milijonov evrov. Desetino zneska bo pokrila bolnišnica in razliko država.