Novomeška bolnišnica po interventnem sanacijskem vložku lani s poslovnim presežkom

Novo mesto, 5. aprila - V Splošni bolnišnici Novo mesto so lani ustvarili 62 milijonov evrov prihodka in tega v primerjavi z letom 2015 okrepili za približno 10 milijonov evrov. Poslovno so po interventnem sanacijskem vložku v znesku nekaj manj kot 4,4 milijona evrov preteklo leto končali z nekaj manj kot 2,8 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki.