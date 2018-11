Sinteza zaradi nevestnega dela pri prodaji NLB ovadila vodilne v SDH

Ljubljana, 21. novembra - Sinteza - Koalicija civilne družbe za prenovo je kazensko ovadila člane uprave in nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH), saj so prepričani, da so omenjeni pri prodaji NLB opravili nevestno delo. Obenem je na računsko sodišče vložila pobudo za revizijo postopka prodaje in določanja prodajne cene za prodajo NLB.