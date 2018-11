Odbor DZ zavrnil predlog za ustavitev prodaje preostanka NLB in celotne Abanke

Ljubljana, 15. novembra - Odbor DZ za finance je zavrnil predlog Levice, naj DZ ustavi prodajo deleža NLB, ki ga še ima v lasti država in ga mora po zavezah Evropski komisiji prodati do konca prihodnjega leta, ter celotno prodajo Abanke. Zavrnil je tudi predlog, naj računsko sodišče revidira prodajo dela NLB in da naj vlada zaradi nje odpokliče nadzornike SDH.