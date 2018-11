Nesoglasja v koaliciji glede izplačila regresa upokojencem še odmevajo

Ljubljana, 21. novembra - Nesoglasja DeSUS in SAB glede izplačila regresa upokojencem odmevajo tudi danes. Alenka Bratušek je povedala, da je prvakom koalicije in nekaterim v vladi v zvezi s tem poslala elektronsko pošto. Zanikala je navedbe Karla Erjavca, da so bili danes dogovorjeni pri ministru Andreju Bertonclju. Koalicija naj bi nesoglasja uskladila še pred sejo vlade.