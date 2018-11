V zadnjih dneh več nezakonitih prehodov meje

Ljubljana/Maribor/Koper/Novo mesto, 21. novembra - V zadnjih dneh so policisti zaznali več primerov nezakonitega prehoda državne meje in izmikanja kontroli. Na območju Policijske uprave (PU) Ljubljana so izsledili šest tujcev, na območju PU Maribor štiri tujce, na območju PU Novo mesto šest tujcev, na območju PU Koper pa so obravnavali 11 nedovoljenih prehodov državne meje.