V Kinodvoru premiera dokumentarca o Igorju Zabelu Kustosova soba

Ljubljana, 22. novembra - V sklopu dogodkov Premiera slovenskega filma bo drevi ob 21. uri v Kinodvoru premierno prikazan dokumentarni film Kustosova soba. Igor Zabel: Kako narediti umetnost vidno? v režiji Damjana Kozoleta. Film je posvečen umetnostnemu zgodovinarju in kustosu Zabelu in se osredotoča na njegovo delovanje od konca 80. let do njegove smrti leta 2005.