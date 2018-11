Nagrada Igorja Zabela v roke poljski kustosinji Joanni Mytkowski

Ljubljana, 20. novembra - Letošnjo nagrado Igorja Zabela za kulturo in teorijo prejme poljska umetnostna zgodovinarka in kustosinja Joanna Mytkowska za predano in izstopajoče delo direktorice Muzeja za moderno umetnost v Varšavi. Znani so tudi prejemniki štipendij: Edith Jeržabkova (Češka), Društvo Oberliht (Moldavija) in Raziskovalni center za vizualno kulturo (Ukrajina).