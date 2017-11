Center šolskih in obšolskih dejavnosti s slavnostno akademijo zaznamoval 25 let

Brdo pri Kranju, 11. novembra - Center šolskih in obšolskih dejavnosti je sinoči s slavnostno akademijo zaznamoval 25 let delovanja. Prireditve na Brdu pri Kranju sta se udeležila tudi predsednik vlade Miro Cerar in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič. Na prireditvi so podelili priznanja posameznikom in zavodom za dolgoletno sodelovanje.