Počivalšek si pri minimalni plači želi dolgoročno vzdržne rešitve

Ljubljana, 20. novembra - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je danes s člani strokovnega sveta za konkurenčno in stabilno poslovno okolje govoril o možnostih za dvig minimalne plače in jih pozval k podrobni analizi učinkov dviga. Minister si želi dolgoročno vzdržne rešitve, gospodarstveniki opozarjajo na premišljen, predvidljiv in postopen dvig minimalne plače.