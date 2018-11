Številni nevladniki in humanitarne organizacije s podporo noveli zakona o minimalni plači

Ljubljana, 13. novembra - Številne nevladne in humanitarne organizacije so na poslance naslovile odprto pismo, v katerem pozdravljajo predlog novele zakona o minimalni plači. Kot so opozorili, trenutna minimalna plača "prag preživetja presega le za dva evra", zato prejemniki minimalne plače spadajo v skupino socialno ogroženih prebivalcev.