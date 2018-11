Koalicija in Levica za umik masovnega informativnega izračuna za letne pravice, v SDS in NSi ne

Ljubljana, 20. novembra - DZ je sejo nadaljeval z obravnavo predloga novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vlada z njim predlaga umik masovnega avtomatičnega informativnega izračuna za letne pravice iz javnih sredstev, ki bi ga sicer morali začeti izvajati prihodnje leto. V koaliciji in Levici so napovedali podporo predlogu, v SDS in NSi pa so jo odrekli.