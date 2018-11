Na odboru za delo kritično do izvajalcev nadgradnje informacijskega sistema CSD

Ljubljana, 8. novembra - Članice in člani odbora za delo so danes spregovorili o odločitvi vlade, da umakne masovni avtomatični izračun za pravice iz javnih sredstev. Več sogovornikov je bilo kritičnih do izvajalcev nadgradnje informacijskega sistema CSD, saj je niso izvedli pravočasno. Predstavnica vlade pa je izpostavljala, da gre za izjemno kompleksen sistem.