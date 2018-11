Zaradi burje in snega ponekod pričakovati povsem zimske razmere

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Goriškem in ob morju okoli 4 stopinje Celzija. Danes bo oblačno, padavine bodo čez dan oslabele in popoldne večinoma ponehale. Burja bo slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem od 6 do 10 stopinj, so napovedali na Agenciji RS za okolje (Arso).

V Osrednji Sloveniji bo po napovedih dežurnega vremenoslovca Uroša Strajnarja do jutra zapadlo okoli deset centimetrov snega, v višjih predelih tudi do 20 centimetrov. Povsem zimske razmere je danes po napovedi Arsa pričakovati ravno v času jutranje konice, razmere pa naj bi se tekom dneva postopno umirile. Tudi naslednji dnevi bodo po Strajnarjevih besedah suhi, nekaj padavin lahko spet pričakujemo konec tedna.

Na prometnoinformacijskem centru največ težav v prometu zaradi snega in močne burje pričakujejo na cestah med Notranjsko in Primorsko. Zaradi zimskih razmer so za ves promet v ponedeljek že zaprli cesto čez prelaz Vršič ter cesto Strmec-Mangart, na italijanski strani prelaza Predel pa so obvezne verige.