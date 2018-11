Do torka zjutraj okoli decimeter snega, zamudniki hitijo z menjavo zimske opreme

Ljubljana, 19. novembra - Del Slovenije je danes že zajelo sneženje, ki se bo ponoči v notranjosti države še okrepilo, na Primorskem bo pihala tudi zmerna in močna burja, napovedujejo meteorologi. Dodatna previdnost na cestah tako ne bo odveč. V poštev bo prišla zimska oprema, za katero pa nekateri, kljub temu, da je bil za to čas do 15. novembra, še niso poskrbeli.