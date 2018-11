Na spodnjem Gorenjskem drugi krog v Kranju, Škofji Loki, Tržiču in Naklem

Tržič/Škofja Loka/Kranj, 19. novembra - Na spodnjem Gorenjskem od 11 občin na župana čakajo le še v Kranju, Škofji Loki, Tržiču in Naklem. V ostalih občinah so že v prvem krogu slavili aktualni župani, razen na Jezerskem in v Preddvoru, kjer zdajšnja župana nista več kandidirala. Na Gorenjskem tudi naslednja štiri leta ne bo nobene županje.